Il robot che ha imparato a sentire | la bella storia tutta italiana dietro GENE01
Durante un evento organizzato da AMD al centro congressi Moscone di San Francisco, un robot umanoide di circa 1,70 metri ha salutato il pubblico con un gesto della mano.
Ieri, 23 luglio, al centro congressi Moscone di San Francisco, durante l'evento Advancing AI organizzato da AMD, un umanoide alto un metro e settanta ha salutato il pubblico con un gesto della mano. Non era un giocattolo da fiera tecnologica: era GENE.01, il robot progettato dalla startup italiana Generative Bionics, e a fargli compagnia sul palco, insieme al suo creatore Daniele Pucci, c'era Lisa Su, amministratrice delegata di AMD, una delle figure più influenti nell'industria dei semiconduttori al mondo. Chi ha assistito racconta di un robot dall'aspetto che ricorda, inevitabilmente, l'armatura di Iron Man: linee pulite, movimenti fluidi, una pelle artificiale che ricopre l'intero corpo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
The Incredible Stories Behind the World's Biggest Legends
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Grazie a tutto il Pubblico che ha ballato e cantato con noi!!! Prima volta insieme Gió Imparato e Claudio Zeno D.j. hanno fatto Scintille con Alessio Vincitorio il nostro Robot venuto dallo Spazio LIGHTNINGMAN!!!!!. Grazie Montano Lucino ci vediamo a Nibbiono facebook
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- Quando abbiamo voluto sapere cosa succedeva sotto il cofano, una persona intelligente ha inventato la risonanza magnetica. Volevamo vedere le ossa? Abbiamo inventato i raggi X. Quando abbiamo avuto bisogno di vedere un bambino nel grembo mater x.com