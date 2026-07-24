Il robot che ha imparato a sentire | la bella storia tutta italiana dietro GENE01

Ieri, 23 luglio, al centro congressi Moscone di San Francisco, durante l'evento Advancing AI organizzato da AMD, un umanoide alto un metro e settanta ha salutato il pubblico con un gesto della mano. Non era un giocattolo da fiera tecnologica: era GENE.01, il robot progettato dalla startup italiana Generative Bionics, e a fargli compagnia sul palco, insieme al suo creatore Daniele Pucci, c'era Lisa Su, amministratrice delegata di AMD, una delle figure più influenti nell'industria dei semiconduttori al mondo. Chi ha assistito racconta di un robot dall'aspetto che ricorda, inevitabilmente, l'armatura di Iron Man: linee pulite, movimenti fluidi, una pelle artificiale che ricopre l'intero corpo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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