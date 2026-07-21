Tutti i record di GENE01 | parla il ‘papà’ del robot Made in Italy con Physical AI e pelle multisensoriale

Il robot GENE.01 ha superato ogni aspettativa, passando dal progetto iniziale alla realizzazione in pochi mesi. Dotato di una pelle multisensoriale, può percepire tocco, prossimità, forza e temperatura. La sua apparenza ricorda molto l’Iron Man della Marvel, con un aspetto in metallo e chip avanzati. Per ora, il volo non è tra le funzioni previste. La creazione del robot è stata realizzata con tecnologia di Physical AI, in Italia.

Tempi record per passare dal concept al robot in metallo e chip, una pelle tattile capace di rilevare tocco, prossimità, forza e temperatura e un aspetto che ricorda molto l’Iron Man della Marvel, “anche se il volo, per ora, non è uno use-case che abbiamo considerato”. E se lo dice il ‘papà’ del primo umanoide volante, c’è da credergli. A illustrare a LaSalute di LaPresse le caratteristiche di GENE.01, il robot umanoide con Physical AI e pelle multisensoriale sviluppato da Generative Bionics per applicazioni industriali è infatti il Ceo dell’azienda Daniele Pucci (nella foto principale con il ‘suo’ robot). Lo scienziato è il ‘cervello’ italiano al cui lavoro si devono due gioielli dell’IIT, l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova: ergoCub, ottimizzato per la collaborazione con l’uomo, e iRonCub, primo robot umanoide volante. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Papa.

© Lapresse.it - Tutti i record di GENE.01: parla il ‘papà’ del robot Made in Italy con Physical AI e pelle multisensoriale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Su ex pide divorcio tras veces en una noche;el Sistema de Caza y3bellas esposas cambian su destino.

Notizie e thread social correlati

Confapi Industria, parla piacentino la giornata nazionale del Made in ItalyConfapi Industria ha organizzato una giornata dedicata al Made in Italy, coinvolgendo quaranta istituti scolastici distribuiti in ventotto province...

Cosmetica, tutti i numeri del comparto che traina il Made in Italy Negli ultimi dieci anni, il settore cosmetico italiano ha registrato una crescita significativa, con un incremento sei volte superiore rispetto al...

Temi più discussi: Antonelli eguaglia il record italiano di Ascari: 6 vittorie in una stagione; Jannik Sinner: record, stats, titoli e trofei vinti dal tennista italiano aggiornati LIVE | Tennis ATP; Sinner, 10° giocatore a fare il bis di fila a Wimbledon. Tutti i suoi record; Lionel Messi: quali record detiene?.

Incassi record al botteghino nel weekend per #Odissea di Christopher Nolan Il kolossal del registra britannico conquista il pubblico e si trasforma in un vero fenomeno finanziario per Hollywood. Tutti i numeri di questo successo annunciato nel servizio di Anna x.com

Come numerare i record in sequenza, ma partire da 1+ quando si tratta dei record di utenti diversi? reddit

Tutti i trionfatori di questo evento che ha coinvolto più di 6mila atletiScopri tutti i vincitori della Monte Rosa Walserwaeg by UTMB 2026 che ha coinvolto oltre 6.000 atleti provenienti da 77 Paesi. gazzetta.it

Ondate di caldo 2026, temperature più alte della crisi del 2003: tutti i record battutiCopernicus certifica il giugno più caldo di sempre in Europa occidentale, con record di temperatura battuti in oltre dieci nazioni europee ... quifinanza.it