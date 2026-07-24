gene01 il robot progettato dalla startup italiana generative bionics

Il 23 luglio 2026, durante l'evento Advancing AI al centro congressi Moscone di San Francisco, un robot umanoide di circa 1,70 metri ha salutato il pubblico con un gesto della mano. Il robot è stato sviluppato dalla startup italiana Generative Bionics e presentato ufficialmente durante l'evento organizzato da AMD. La dimostrazione ha coinvolto il robot chiamato GENE.01, progettato per interagire con le persone.

Il 23 luglio 2026, al centro congressi Moscone di San Francisco, durante l'evento Advancing AI organizzato da AMD, un umanoide alto un metro e settanta ha salutato il pubblico con un gesto della mano. Non era un giocattolo da fiera tecnologica: era , e a fargli compagnia sul palco, insieme al suo creatore Daniele Pucci, c'era Lisa Su, amministratrice delegata di AMD, una delle figure più influenti nell'industria dei semiconduttori al mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - GENE.01, il robot progettato dalla startup italiana Generative Bionics

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tutti i record di GENE.01: parla il ‘papà’ del robot Made in Italy con Physical AI e pelle multisensoriale

Dai robot in fondo al mare all’Ai, le startup più innovativeDurante la sesta edizione di SMAU Marche, tenutasi alla Mole Vanvitelliana di Ancona, sono state premiate le startup più innovative del territorio.

Temi più discussi: Generative bionics, pronto il robot umanoide italiano Gene.01; Gene.01, il robot umanoide di Generative Bionics per l’industria; Generative Bionics porterà Gene.01 nelle fabbriche: sei mesi fa l’umanoide italiano era un concept; Gene.01, l'umanoide Made in Italy di Generative Bionics, è pronto: ecco come è fatto e cosa può fare.

Il robot italiano con pelle multisensoriale. Generative Bionics presenta Gene.01, lo userà anche Fincantieri | DDay.it share.google/aDWoqXa6AjWAOD… x.com

Il robot che ha imparato a sentire: la bella storia (tutta italiana) dietro GENE.01Un ingegnere cresciuto senza padre, due dottorati inseguiti tra Roma e la Francia, dodici anni a Genova per costruire il primo umanoide al mondo che sarà anche capace di volare. E a San Francisco, la ... quotidiano.net

Generative Bionics presenta Gene.01, il robot umanoide con Physical AI e pelle multisensoriale per applicazioni industrialiElementi chiave ? Dal concept all’umanoide pienamente funzionale in soli sei mesi: Gene.01 è passato dal concept a un robot umanoide pienamente operativo in tempi record. ilmessaggero.it