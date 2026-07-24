Il panorama cinematografico è stato travolto da una notizia sensazionale durante l’ultimo San Diego Comic-Con, dove Johnny Depp ha fatto un’apparizione a sorpresa che ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan e dei media di tutto il mondo, presentandosi completamente trasformato e in costume d’epoca vittoriana, l’attore è entrato direttamente nel personaggio di Ebenezer Scrooge davanti al negozio pop-up allestito per l’occasione nel celebre Gaslamp Quarter, tra lo stupore dei presenti, Depp ha regalato un momento indimenticabile recitando la parte del vecchio avaro e prendendo ironicamente in giro la folla radunata con il suo celebre ed esasperato motto “Humbug!”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il ritorno di Jhonny Depp: Sarà Ebenezer Scrooge nel Canto Di Natale

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Johnny Depp SHOCKS Hollywood With Massive New 2026 Movie Deal!

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