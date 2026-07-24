Il retroscena da The Odyssey | chi è Devyn Dalton e come è diventata la controfigura di Matt Damon con i muscoli da urlo

In alcune scene del film di Nolan, il corpo da eroe di Matt Damon è stato interpretato da Devyn Dalton, controfigura con muscoli evidenti. Dalton, americana di origini britanniche, ha lavorato come stuntwoman e controfigura in produzioni di alto livello. Per le riprese, ha indossato un costume appositamente progettato e ha eseguito molte delle sequenze più impegnative, sostituendo Damon in scene di azione e combattimento.

Nel kolossal di Christopher Nolan che sta polverizzando i record al botteghino mondiale, Matt Damon ha sfoggiato un fisico statuario da eroe greco. Eppure, in alcune delle scene più spettacolari del film, quelle che hanno fatto sobbalzare gli spettatori sulle poltrone, a muoversi sullo schermo non era lui. Al suo posto c’era una donna canadese di un metro e trentasette, con una definizione muscolare che ha lasciato l’attore senza parole. Si chiama Devyn Dalton, ha 34 anni ed è una stunt performer professionista che ha fatto della propria trasformazione fisica non solo un mestiere, ma un manifesto di forza al femminile. Matt Damon l’ha raccontato al podcast Happy Sad Confused con un misto di ammirazione e autoironia, rivelando un dettaglio che molti non avrebbero mai immaginato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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