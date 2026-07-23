Nel cinema basta un’inquadratura per creare un’illusione perfetta. Così, mentre il pubblico vede Matt Damon affrontare creature gigantesche in Odissea, non può certo immaginare che sul set di Christopher Nolan a interpretare Ulisse è stata anche una donna, Devyn Dalto n. Il suo nome è diventato virale dopo una rivelazione dell’attore stesso, rimasto particolarmente colpito dal fisico atletico e scolpito della collega. Dietro il retroscena curioso, però, c’è una carriera costruita con allenamento, precisione e ruoli molto più importanti di quanto non si pensi. Chi è Devyn Dalton, la stunt performer di Odissea. Canadese, 34 anni, Devyn Dalton lavora come attrice fisica, ballerina, controfigura e specialista della motion capture. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Devyn Dalton, chi è la donna che ha prestato le braccia a Matt Damon ne L’Odissea

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Matt Damon racconta la trasformazione per L’Odissea: «A 50 anni è stato il film più difficile della mia vita. Le braccia del mio Ulisse? In alcune scene erano quelle di una stuntwoman»Durante le riprese di un film tratto da L’Odissea, un attore ha rivelato che alcune scene sono state interpretate da una stuntwoman, invece di lui.

Argomenti più discussi: ODISSEA, Matt Damon svela la sua controfigura Devyn Dalton; Matt Damon racconta la trasformazione per L’Odissea: A 50 anni è stato il film più difficile della mia vita. Le braccia del mio Ulisse? In alcune scene erano quelle di una stuntwoman; L'Odissea: una stuntwoman ha sostituito Matt Damon per creare i giganti; ODISSEA, Matt Damon svela la sua controfigura Devyn Dalton.

Christopher Nolan ha evitato la CGI e ha usato stuntmen alti 2 metri per ritrarre i Lestrigoni nell'Odissea. Il gigante leader, Re Antifate, è interpretato dall'attore Josh Stewart, mentre il doppio di Matt Damon è Devyn Dalton, che è poco sotto i 1,50 metri. [r/Damnt reddit