Devyn Dalton chi è la donna che ha prestato le braccia a Matt Damon ne L’Odissea

Da dilei.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel cinema basta un’inquadratura per creare un’illusione perfetta. Così, mentre il pubblico vede Matt Damon affrontare creature gigantesche in Odissea, non può certo immaginare che sul set di Christopher Nolan a interpretare Ulisse è stata anche una donna, Devyn Dalto n. Il suo nome è diventato virale dopo una rivelazione dell’attore stesso, rimasto particolarmente colpito dal fisico atletico e scolpito della collega. Dietro il retroscena curioso, però, c’è una carriera costruita con allenamento, precisione e ruoli molto più importanti di quanto non si pensi. Chi è Devyn Dalton, la stunt performer di Odissea. Canadese, 34 anni, Devyn Dalton lavora come attrice fisica, ballerina, controfigura e specialista della motion capture. 🔗 Leggi su Dilei.it

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