Un attore ha raccontato di aver perso oltre 10 chili dopo aver eliminato il glutine, descrivendo le difficoltà fisiche affrontate durante le riprese di un film ambientato a Troia. Ha anche rivelato che la sua controfigura era una donna. In un’altra dichiarazione, ha affermato che molti membri del cast, di mezza età, hanno sofferto di mal di schiena durante le riprese.

“Molti di noi sono persone di mezza età e quello che abbiamo ottenuto è stato il mal di schiena”. Basterebbe questa frase per smontare in un istante l’epica hollywoodiana dell’eroe invincibile. A pronunciarla è Matt Damon, 55 anni, scelto da Christopher Nolan per interpretare nientemeno che Ulisse nell’attesissimo The Odyssey, l’adattamento cinematografico del poema omerico che racconta il logorante viaggio di dieci anni verso Itaca e l’amata Penelope (interpretata da Anne Hathaway ) dopo la guerra di Troia. Il kolossal ha già messo a segno il miglior debutto al botteghino nell’intera carriera del regista britannico, incassando 264 milioni di dollari (secondo i dati di Universal Pictures) ed è stato acclamato dalla critica come il suo capolavoro definitivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Oh mio Dio, correre per Troia ci ha distrutti. Ho perso più di 10 chili smettendo di mangiare glutine, la mia controfigura era una donna”: Matt Damon svela i retroscena dell’Odissea

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The prince, drunk, climbed into bed of a maid, unaware that she was a princess of a fallen kingdom!

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