Il report Ue sullo Stato di diritto normalizza le minacce alla libertà di stampa Commissione Ue debole così è come gridare nel deserto

Da ilfattoquotidiano.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rapporto della Commissione Europea sullo Stato di diritto evidenzia numerose minacce alla libertà di stampa nei Paesi membri. La relazione, che valuta la salute della democrazia, viene spesso ignorata o sottovalutata, anche quest’anno, quando è passata quasi inosservata. La commissione viene criticata per la sua posizione, considerata troppo debole nel affrontare le problematiche legate alla libertà di stampa e ai diritti democratici.

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È il rapporto con cui la commissione Ue fotografa lo stato di salute della democrazia nei Paesi membri, spesso al centro di scontri e dibattiti, ma quest’anno è passato quasi sotto silenzio. E non solo. Secondo le associazioni che monitorano la libertà di stampa in Europa, “normalizza le minacce per i giornalisti”: “Siamo scioccati dal tono utilizzato. Non corrisponde alla realtà”. A denunciarlo a ilfattoquotidiano.it è Ricardo Gutiérrez, segretario generale della Federazione europea dei cronisti che, dopo la pubblicazione del documento, ha deciso di prendere posizione pubblicamente: “Il testo sottovaluta gravemente il declino della libertà di stampa”, hanno scritto in una nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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