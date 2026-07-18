Secondo il rapporto sulla Stato di diritto 2026 pubblicato dalla Commissione europea, Malta ha fatto pochi progressi nelle riforme raccomandate. La maggior parte delle modifiche indicate sono rimaste limitate o non sono state implementate. Il documento evidenzia come i cambiamenti siano stati molto ridotti rispetto alle richieste di miglioramento. La situazione riguardante le riforme nel paese si mantiene quindi sostanzialmente invariata, con avanzamenti minimi nell’ambito della tutela dello Stato di diritto.

Malta e lo Stato di Diritto: I Progressi Limitati nel Rapporto 2026. LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESSMNA) – Secondo l’ultimo rapporto sulla State of Rule of Law 2026 pubblicato dalla Commissione europea, Malta ha mostrato progressi molto limitati nella maggior parte delle riforme raccomandate riguardanti lo Stato di diritto. Il documento si concentra sulla necessità di migliorare vari aspetti, inclusi corruzione, giustizia e libertà dei media. Il rapporto sottolinea che delle sette raccomandazioni iniziali, tre non hanno registrato alcun progresso, mentre per altre tre i miglioramenti sono stati insufficienti, con note positive solo per la riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo, ancora in fase di attuazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Malta, Ue: Riforme sullo Stato di diritto avanzano lentamente, pochi progressi registrati.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rapporto sullo Stato di diritto: tra Rai, querele, appalti e conflitto d’interessi l’Ue inchioda il governo italiano. Troppe promesse e pochi risultatiL'Unione Europea ha pubblicato un rapporto che critica il governo italiano per l'influenza politica sulla Rai e per le querele temerarie che...

Report Ue sullo Stato di diritto: "Preoccupa l'indipendenza della Rai"La Commissione europea nel rapporto sullo Stato di diritto 2026 ha segnalato preoccupazioni riguardo all’indipendenza della Rai.

Temi più discussi: Italia e Stato di diritto, dall’UE critiche ai decreti sicurezza e richiami su stampa e anti-corruzione; Relazione Ue sullo Stato di diritto: L’Italia attui la riforma sulla diffamazione, più sforzi sulla libertà di stampa; L’altra faccia della medaglia: il rapporto UE rimprovera l’Italia su giustizia, diritti e libertà di stampa.

Malta, Ue Pochi progressi sulle riforme dello Stato di dirittoMalta ha inoltre ottenuto 49 punti su 100 nell'ultimo Indice di percezione della corruzione, risultando tra i sei Stati membri dell'Unione europea con un punteggio inferiore a 50. msn.com

Ue: Stato di diritto, Rapporto della Commissione. Riforme in corso, ma servono sforzi su lobby, conflitti di interesse, tutele società civileLa Commissione europea ha pubblicato il settimo Rapporto annuale sullo Stato di diritto, che esamina i 27 Paesi membri e quattro candidati all'adesione (Albania, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbi ... agensir.it