La Commissione europea nel rapporto sullo Stato di diritto 2026 ha segnalato preoccupazioni riguardo all’indipendenza della Rai. Nel capitolo dedicato all’Italia, si evidenzia che ci sono rischi per il funzionamento indipendente dell’emittente pubblica. La relazione menziona anche problemi di sostenibilità finanziaria, anche se si registrano alcuni miglioramenti in questa area.

Nel capitolo sull'Italia del rapporto sullo Stato di diritto 2026, la Commissione rileva "preoccupazioni" riguardo ai rischi per «il funzionamento indipendente e la sostenibilità finanziaria» della Rai, anche se su quest’ultimo punto sono registrati «progressi». «Sebbene - si legge nel testo - la Rai abbia indicato che il ritardo nella nomina del presidente del cda non abbia influito sul funzionamento, alcune parti interessate hanno ritenuto che lo stallo politico e l’incapacità di raggiungere un consenso fossero un esempio delle carenze delle norme attuali nel proteggere efficacemente la Rai dai rischi di influenze indebite». Il rapporto rileva che «è proseguita la riforma delle norme di governance e finanziamento dei media di servizio pubblico, con un progetto di legge attualmente all’esame del Parlamento. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Report Ue sullo Stato di diritto: "Preoccupa l'indipendenza della Rai"

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