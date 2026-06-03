Il regista tedesco ha deciso di ritirare il film “Falso Movimento” dalla distribuzione dopo una polemica riguardante una scena di nudo di un’attrice allora quattordicenne. La scena coinvolgeva un’attrice famosa, interpretata da una protagonista nota. La decisione è stata annunciata dopo che la questione è diventata oggetto di discussione pubblica. Al momento, il film non è più disponibile nelle sale o in qualsiasi piattaforma di distribuzione.

Il film “Falso Movimento” per il momento non verrà più distribuito, dopo lo scandalo scoppiato con la scena di nudo dell’attrice che all’epoca aveva 13 anni. Il regista ha chiesto scusa alla modella tedesca Il film “Falsche Bewegung”(Falso Movimento) del 1975 di Wim Wenders, almeno per il momento,non verrà più proiettato. La decisione è stata presa a seguito della polemica scoppiata a causa di unascena di nudo dell’attrice Nastassia Kinski, allora minorenne. Al centro del dibattito la richiesta dell’attrice di rimuovere la scena in cui aveva 13 anni, dove per due minuti appariva con il seno scoperto. In un’intervista aSüddeutsche Zeitungla modella tedesca, che oggi ha 65 anni, aveva spiegato: “Anche se a tredici anni non ne sapevo molto, mi ero già resa conto che non era giusto”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il regista Wenders ritira il film con Nastassja Kinski dopo la polemica

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