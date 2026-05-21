Notte dei musei una notte sola per entrare in 70 luoghi straordinari di Roma | cosa succederà il 23 maggio

Il 23 maggio, Roma ospiterà la Notte dei musei, un evento che permette di visitare in una sola sera circa 70 luoghi tra musei, spazi culturali e sedi istituzionali della città. Durante questa iniziativa, alcuni di questi luoghi rimarranno aperti fino a tarda notte, offrendo l’opportunità di scoprire le loro collezioni e strutture in un’atmosfera particolare. L’evento coinvolge diversi spazi storici e culturali distribuiti in tutto il centro e nei quartieri della capitale.

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Per una notte soltanto Roma cambia ritmo e apre le porte di decine di luoghi straordinari, trasformando musei, spazi culturali e sedi istituzionali in un grande percorso serale da attraversare fino a tardi. Il prossimo 23 maggio la Capitale invita cittadini, visitatori e curiosi a vivere la cultura in modo diverso: non nella routine delle visite diurne, ma dentro un’atmosfera speciale, fatta di aperture eccezionali, percorsi insoliti e occasioni da cogliere in poche ore. La Notte dei Musei torna a Roma con 70 luoghi aperti. Sabato 23 maggio torna a Roma La Notte dei Musei, arrivata alla sedicesima edizione e organizzata da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e Zètema Progetto Cultura. 🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ASCESA e DECLINO de UNA NOTTE AL MUSEO - Retrospettiva completa dei QUATTRO FILM Sullo stesso argomento Cultura: sabato 23 maggio torna la Notte dei musei di RomaIn concomitanza con la Nuit européenne des musées, sabato 23 maggio si svolgerà a Roma l’edizione numero sedici della “Notte dei Musei”, una storica... Il 23 maggio torna la Notte europea dei MuseiSabato 23 maggio 2026 torna l’appuntamento con la Notte Europea dei Musei, giunta quest’anno alla 22^ edizione. Notte Europea dei Musei, a Ercolano il Parco archeologico apre fino a mezzanotte. Una notte tra mito e parola nell'antica città #ANSA x.com Notte dei musei, una notte sola per entrare in 70 luoghi straordinari di Roma: cosa succederà il 23 maggioNotte dei musei a Roma: il 23 maggio aperture speciali, percorsi serali e luoghi straordinari da scoprire in poche ore. funweek.it Notte Europea dei Musei, il Museo della Città aprirà eccezionalmente le proprie sale fino alle 22.00Sabato 23 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo della Città aprirà eccezionalmente le proprie sale fino alle 22.00 (ultimo ingresso alle ore 21.00) con ingresso gratuito a ... livornopress.it