Il Real Madrid sta negoziando per ingaggiare Rodri del Manchester City, nonostante l’operazione alla schiena ancora in sospeso. La trattativa è in corso e si concentra sulla possibilità di portare il centrocampista in squadra questa estate. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le fonti indicano che il club spagnolo sta facendo passi avanti per concludere l’affare. La decisione finale dipenderà dagli esiti dell’intervento chirurgico e dalle valutazioni mediche.

2026-07-24 22:30:00 Giorni caldissimi in redazione! Secondo The Athletic, il Real Madrid sta lavorando a un accordo per ingaggiare il centrocampista del Manchester City Rodri. Le discussioni tra i club non hanno ancora avuto luogo, ma il Real Madrid è fiducioso che si possa raggiungere un accordo e sta pianificando l’adesione della nazionale spagnola quest’estate. Rodri, 30 anni, è entrato nell’ultimo anno del suo contratto con il City, anche se il club della Premier League resta in trattative per un prolungamento e spera ancora che faccia parte della squadra di Enzo Maresca per la stagione 2026-27. Il Real Madrid aveva insistito per tutta... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Real Madrid si muove per ingaggiare Rodri nonostante l’operazione alla schiena in sospeso

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