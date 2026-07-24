Il Real Madrid si muove per ingaggiare Rodri nonostante l’operazione alla schiena in sospeso
Il Real Madrid sta negoziando per ingaggiare Rodri del Manchester City, nonostante l’operazione alla schiena ancora in sospeso. La trattativa è in corso e si concentra sulla possibilità di portare il centrocampista in squadra questa estate. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le fonti indicano che il club spagnolo sta facendo passi avanti per concludere l’affare. La decisione finale dipenderà dagli esiti dell’intervento chirurgico e dalle valutazioni mediche.
2026-07-24 22:30:00 Giorni caldissimi in redazione! Secondo The Athletic, il Real Madrid sta lavorando a un accordo per ingaggiare il centrocampista del Manchester City Rodri. Le discussioni tra i club non hanno ancora avuto luogo, ma il Real Madrid è fiducioso che si possa raggiungere un accordo e sta pianificando l’adesione della nazionale spagnola quest’estate. Rodri, 30 anni, è entrato nell’ultimo anno del suo contratto con il City, anche se il club della Premier League resta in trattative per un prolungamento e spera ancora che faccia parte della squadra di Enzo Maresca per la stagione 2026-27. Il Real Madrid aveva insistito per tutta... 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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