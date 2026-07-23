Rodri si è sottoposto a un intervento alla schiena dopo il Mondiale, che lo ha costretto a fermarsi. L’operazione, eseguita di recente, ha portato preoccupazioni per il suo trasferimento al Real Madrid. La squadra spagnola si trova ora in attesa di aggiornamenti sulla sua condizione, mentre il calciatore rimane fuori dal campo in fase di recupero.

Rodri, infortunio alla schiena dopo il trionfo mondiale: il suo trasferimento al Real Madrid si complica? La situazione. Brutta notizia per Rodri, capitano della Spagna campione del mondo e miglior giocatore del Mondiale 2026. Il centrocampista del Manchester City, assoluto protagonista del trionfo iberico negli Stati Uniti, dovrà fermarsi per sottoporsi a un intervento chirurgico alla schiena. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Secondo quanto riportato da The Athletic, il giocatore sarà operato per risolvere il problema fisico, ma al momento non sono ancora chiari i tempi di recupero. La prognosi verrà definita soltanto dopo l’intervento, rendendo complicata ogni previsione sul suo ritorno in campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Rodri, nuovo stop dopo il Mondiale: operazione alla schiena e Real Madrid in allarme

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