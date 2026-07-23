Rodri si prepara a sottoporsi a un intervento chirurgico alla schiena. Nel frattempo, il club madrileno affronta nuove incertezze riguardo a una possibile operazione di mercato. La notizia è stata diffusa da fonti di settore e ha generato numerosi commenti sui social, in particolare su Twitter. La comunicazione ufficiale non è ancora arrivata, e le discussioni continuano tra tifosi e addetti ai lavori.

2026-07-23 16:10:00 Il web ribolle! Continuano senza soluzione di continuità i commenti sui social (principalmente su Twitter) a seguito dell’ultima notizia rimbalzata online: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Rodri Il futuro di è stato nuovamente messo in dubbio dopo che sono emerse notizie secondo cui sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico alla schiena. Secondo The Athletic, il centrocampista del Manchester City verrà sottoposto all’intervento nei prossimi giorni, anche se non sono state ancora fornite tempistiche per il suo recupero. Lo sviluppo potrebbe avere un impatto significativo su qualsiasi potenziale trasferimento, con i club interessati che ora dovrebbero valutare attentamente la situazione prima di fare una mossa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Rodri si prepara per un intervento chirurgico alla schiena mentre il Real Madrid affronta nuove incertezze sulla potenziale mossa

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