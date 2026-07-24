Nel nuovo piano del verde e del paesaggio del Comune di Milano, è stata ripresa l'ipotesi di riaprire alcuni tratti dei Navigli, proposta dall'assessore all'Ambiente e Verde. La proposta era già stata avanzata in passato dal sindaco, che ha espresso rammarico per non aver portato avanti questa iniziativa, ritenendo che avrebbe comportato costi elevati.

Milano, 24 luglio 2026 – Nel nuovo piano del verde e del paesaggio del Comune di Milano, lo strumento d'indirizzo messo a punto dall'assessorato all'Ambiente e Verde, rispunta l'ipotesi tanto cara a Giuseppe Sala di riaprire alcuni tratti dei Navigli milanesi. "Ovviamente sarà una cosa che riguarderà la prossima sindacatura però sui Navigli io ci credevo e ci credo", ha detto. Un punto del suo programma elettorale che Sala si è detto dispiaciuto di non avere potuto realizzare e che rilancia adesso pubblicamente, a un anno circa dalla fine del mandato. DARSENA X FOX MILANO, 5 MARZO 2025, ANSADAVIDE CANELLA Il sogno di Sala . "Ci siamo bloccati – ha spiegato – ma credo saggiamente per il costo altissimo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il rammarico di Sala a (quasi) fine mandato: “Peccato non aver riaperto i Navigli, ma forse è meglio così perché sarebbe costato troppo”

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