La commozione di Matteo Berrettini | Fino a poche settimane fa una partita così per me era quasi impensabile Sono felice di aver lottato fino alla fine e ancora di più di aver vinto
Matteo Berrettini ha commentato con emozione la vittoria ottenuta in un match decisivo. Dopo settimane di difficoltà, ha dichiarato di essere felice di aver lottato fino alla fine e di aver conquistato il risultato. La vittoria è arrivata al super tie-break del quinto set, dopo aver vinto senza eccessive sofferenze, ma la soddisfazione di aver portato a casa il successo con una rimonta finale è grande.
Ci vogliono 5 ore e 16 per arrivare agli ottavi di finale del torneo. 7-6 5-7 6-7 6-4 7-6 il risultato finale con il super tie-break che termina 15-13. A questo punto Berrettini si batte la mano sul petto ed è praticamente in lacrime quando alza gli occhi e le braccia al cielo. «Mi sono passate per la mente tante cose, ma forse la più forte è che negli ultimi mesi e anni ho dubitato un po’ troppo di me stesso. Ho avuto un supporto incredibile dalla famiglia, dagli amici e dal team, ma devo confessare che a volte ho pensato di non riuscire più a tornare, di non poter più sentirmi bene in campo. Per questo mi sono emozionato: ho dimostrato ancora una volta a me stesso che posso farcela, che posso fare bene, lottare e godermi il tempo in campo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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