Matteo Berrettini ha commentato con emozione la vittoria ottenuta in un match decisivo. Dopo settimane di difficoltà, ha dichiarato di essere felice di aver lottato fino alla fine e di aver conquistato il risultato. La vittoria è arrivata al super tie-break del quinto set, dopo aver vinto senza eccessive sofferenze, ma la soddisfazione di aver portato a casa il successo con una rimonta finale è grande.

Ci vogliono 5 ore e 16 per arrivare agli ottavi di finale del torneo. 7-6 5-7 6-7 6-4 7-6 il risultato finale con il super tie-break che termina 15-13. A questo punto Berrettini si batte la mano sul petto ed è praticamente in lacrime quando alza gli occhi e le braccia al cielo. «Mi sono passate per la mente tante cose, ma forse la più forte è che negli ultimi mesi e anni ho dubitato un po’ troppo di me stesso. Ho avuto un supporto incredibile dalla famiglia, dagli amici e dal team, ma devo confessare che a volte ho pensato di non riuscire più a tornare, di non poter più sentirmi bene in campo. Per questo mi sono emozionato: ho dimostrato ancora una volta a me stesso che posso farcela, che posso fare bene, lottare e godermi il tempo in campo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La commozione di Matteo Berrettini: «Fino a poche settimane fa una partita così, per me, era quasi impensabile. Sono felice di aver lottato fino alla fine e ancora di più di aver vinto»

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