Villa Santa Lucia il Procuratore Capo Carlo Fucci incontra gli studenti | La legalità nasce dal rispetto delle regole

Da frosinonetoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella sala consiliare di Villa Santa Lucia si è svolto un incontro tra il Procuratore Capo della Repubblica di Cassino e gli studenti delle scuole elementari e medie. Durante l’evento, il magistrato ha parlato dell’importanza di rispettare le regole per costruire una società più giusta. La mattinata è stata dedicata alla promozione della legalità, del senso civico e della responsabilità tra i giovani.

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Una mattinata all’insegna della legalità, del senso civico e della responsabilità quella che si è svolta nella Sala Consiliare del Comune di Villa Santa Lucia, dove gli alunni delle scuole elementari e medie hanno incontrato il Procuratore Capo della Repubblica di Cassino, Carlo Fucci. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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