premio estense ecco i quattro finalisti

Sono Virman Cusenza con L’altro Garibaldi. I “Diari” di Caprera (Mondadori), Gianluca Di Feo con Il cielo sporco (Guanda), Tonia Mastrobuoni con La peste. Indagine sulla destra in Germania (Feltrinelli) e Nello Trocchia con Invincibili. La mafia albanese da Roma alla conquista del mondo (Rizzoli) i quattro finalisti del Premio Estense istituito nel 1965. A designare il quartetto per l’eccellenza del giornalismo italiano tra i 75 libri in gara è stata la giuria presieduta da Alberto Faustini, e composta da Davide Berti, Giorgia Cardinaletti, Francesco Costa, Giancarlo Mazzuca, Marzio G. Mian, Agnese Pini (direttrice dei nostri giornali), Venanzio Postiglione, Alessandra Sardoni e Fabio Tamburini, riunitasi ieri mattina al Museo Schifanoia di Ferrara. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Svelata la quartina finalista della 62^ edizione del #premioestense2026! @VirmanCusenza - @Mondadori Gianluca Di Feo – Ugo Guanda Editore Tonia Mastrobuoni ( @mastrobradipo) - @feltrinellied @Nellotro - @RizzoliLibri A @MoniMaggio il 42° x.com

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