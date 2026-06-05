Modena accoglie i protagonisti del Premio Strega domenica l' incontro con i sei finalisti al San Carlo

Domenica alle 17, sei finalisti del Premio Strega incontreranno i lettori al Teatro San Carlo di Modena. La tappa si inserisce nel tour ufficiale, dopo la proclamazione dei finalisti avvenuta ieri a Benevento. L’evento prevede un confronto diretto con gli autori, senza interventi istituzionali o altri rappresentanti. La manifestazione si svolge in un contesto di grande attesa, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla selezione finale del riconoscimento letterario.

Modena si conferma tappa fondamentale dello Strega Tour: gli autori in lizza per il più prestigioso riconoscimento letterario italiano - proclamati ieri a Benevento in una eccezionale sestina, come già avvenuto in passato - incontreranno i lettori domenica 7 giugno alle ore 17.30 presso il Teatro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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