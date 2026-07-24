Il Poggibonsi prova a disegnare il suo futuro Leonardo Borghi primo ‘tassello’ 2026-2027

Il Poggibonsi ha annunciato Leonardo Borghi come primo rinforzo per la stagione 2026-2027. Il calciatore sarà parte della rosa che la società sta costruendo per il campionato di Eccellenza. La squadra sta iniziando a definire le proprie strategie di mercato in vista della prossima stagione. Borghi rappresenta il primo tassello di un progetto volto a rafforzare il team. La società ha comunicato ufficialmente l’ingaggio attraverso i propri canali.

Leonardo Borghi (nella foto), un calciatore da cui ripartire nella costruzione della rosa del Poggibonsi per il campionato di Eccellenza a cui il club è iscritto. Sia chiaro: il classe 2003 di Certaldo, per le sue potenzialità e per le esperienze calcistiche finora maturate, avrebbe senza dubbio dalla sua parte delle chance per rimanere almeno in serie D con altri club. Però in un Poggibonsi in cerca della propria identità da vari profili (innanzitutto ovviamente a livello societario, in attesa della maturazione dei tempi per il passaggio), c’è bisogno a maggior ragione dell’apporto di figure di rendimento e dai valori incrollabili in ambito sportivo e umano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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