Nel Perugia che deve disegnare il suo futuro c' è una Primavera che procede spedita

Da perugiatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In città si discute molto in questi giorni sul futuro del Perugia, con particolare attenzione alle decisioni riguardanti la permanenza o meno di alcuni allenatori e figure dirigenziali. Le voci circolano con insistenza, e si parla di possibili cambiamenti che potrebbero influenzare il prossimo campionato. La situazione è al centro di confronti tra tifosi, addetti ai lavori e media locali, mentre il club continua a lavorare per definire le strategie future.

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Si fa un gran parlare in questi giorni del futuro del Perugia, se Tedesco, Gaucci e Novellino rimangono o meno.In mezzo a questo bailamme non si può non mettere in risalto il grande valore del lavoro svolto dal settore giovanile, con particolare riferimento alla squadra Primavera, che sta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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