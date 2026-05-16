Nel Perugia che deve disegnare il suo futuro c' è una Primavera che procede spedita
In città si discute molto in questi giorni sul futuro del Perugia, con particolare attenzione alle decisioni riguardanti la permanenza o meno di alcuni allenatori e figure dirigenziali. Le voci circolano con insistenza, e si parla di possibili cambiamenti che potrebbero influenzare il prossimo campionato. La situazione è al centro di confronti tra tifosi, addetti ai lavori e media locali, mentre il club continua a lavorare per definire le strategie future.
Si fa un gran parlare in questi giorni del futuro del Perugia, se Tedesco, Gaucci e Novellino rimangono o meno.In mezzo a questo bailamme non si può non mettere in risalto il grande valore del lavoro svolto dal settore giovanile, con particolare riferimento alla squadra Primavera, che sta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
2411-IT Sandra, POTERE DEL MANIFESTARE - Ipnosi Esoterica Lucio Carsi
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