Poggibonsi guarda al futuro Il progetto ‘Rigenerazioni’ compie il primo passo
A Poggibonsi sono stati presentati quattordici progetti imprenditoriali e undici locali sfitti nel centro storico, oltre a una vetrina già oggetto di intervento. Questi spazi sono stati messi a disposizione nell’ambito del progetto ‘Rigenerazioni’. L’iniziativa mira a favorire la ripresa economica e la riqualificazione urbana del centro. La selezione delle idee e l’assegnazione degli spazi sono state avviate di recente.
A Poggibonsi un totale di quattordici idee imprenditoriali e undici fondi sfitti del centro storico messi a disposizione (più una vetrina, già oggetto di intervento). Sono alcuni dei numeri con i quali si chiude il primo step del progetto Ri-Generazioni in movimento, finalizzato a trasformare i fondi sfitti in nuovi luoghi di impresa, cultura e socialità. Spiega l’assessora al commercio del Comune, Lisa Valiani: "L’obiettivo con cui abbiamo avviato il progetto è far dialogare gli spazi inutilizzati con idee capaci di animarli e valorizzarli. Da subito abbiamo registrato un forte interesse e i risultati di questa prima fase ne sono prova, raccontando entusiasmo e fiducia in questo percorso e volontà concreta di mettersi in gioco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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