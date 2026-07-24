Il petrolio a tre cifre fa paura | è allarme caro carburanti Il governo apre alle accise mobili

Il prezzo del petrolio ha superato i 100 dollari al barile, causando preoccupazione sui costi dei carburanti. La guerra in Iran ha influenzato i mercati, portando Milano ai livelli più bassi tra le borse europee. Il ministro dell’Economia ha annunciato che si sta valutando la possibilità di introdurre accise mobili per contenere il rincaro. La questione delle tasse sui carburanti torna quindi al centro del dibattito politico.

Roma, 24 luglio 2026 – Il petrolio torna sopra i 100 dollari al barile e il caro-carburanti rientra nell’agenda del governo. Mentre la guerra in Iran scuote i mercati e trascina Milano in fondo ai listini europei, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti riapre con prudenza alla possibilità di un intervento fiscale. “C’è il meccanismo delle accise mobili, quando entrerà in funzione lo valuteremo. Ma al momento non le ho”, ha detto alla Camera. https:www.quotidiano.netvideoeconomiastangata-carburanti-gasolio-sopra-2-euro-a-litro-c5al4av3 La frase non equivale a un annuncio, ma segna un cambio di clima. Il 23 giugno, con il miglioramento dello scenario internazionale, Giorgetti aveva escluso una nuova proroga dello sconto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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