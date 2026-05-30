Il 6 giugno 2026 scadranno gli sconti sulle accise sui carburanti. La proroga di eventuali misure non è ancora stata annunciata. Tutte le ipotesi restano sul tavolo, ma nessuna decisione è stata presa. La data segna la fine delle agevolazioni attualmente in vigore, con possibili ripercussioni sui prezzi alla pompa. Le autorità competenti non hanno comunicato se e come verranno prorogate o modificate le misure.

Il conto alla rovescia è iniziato. Il prossimo 6 giugno 2026 segnerà una data cruciale per gli automobilisti e le imprese italiane: in quella giornata scadrà, salvo ulteriori interventi dell’ultimo minuto, l’attuale regime di riduzione delle accise sui carburanti introdotto con il decreto-legge n. 89 del 22 maggio scorso. Lo sconto sulle accise è stato messo in piedi per la prima volta col Consiglio dei ministri del 18 marzo: 24,4 centesimi al litro in meno sia per la benzina che per il gasolio. Così è stato fino all’1 maggio (compreso). Poi, dal 2 al 22 maggio, il taglio è rimasto identico per il gasolio ed è stato portato a 6,1 centesimi al litro per la verde. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Caro carburanti, il 6 giugno scadono gli sconti sulle accise: tutte le ipotesi in campo

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