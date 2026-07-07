Sicurezza e controlli in centro Un plauso alle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione interforze nel centro di Cento nei giorni scorsi. Il sindaco ha espresso apprezzamento per l’intervento. La polizia ha effettuato controlli e verifiche sul territorio, senza specificare i dettagli delle attività svolte. L’intervento ha coinvolto diverse forze di sicurezza. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali conseguenze o risultati dell’operazione.

In merito all’ operazione interforze che nei giorni scorsi ha interessato il territorio di Cento, interviene il sindaco Edoardo Accorsi (foto). "Duecentocinquantanove persone identificate, quaranta veicoli controllati, quarantadue esercizi pubblici ispezionati – dice – sono i numeri di un’operazione che nei giorni scorsi ha attraversato Cento in profondità, dal centro alle zone più periferiche, con ventuno pattuglie e cinquantuno operatori impegnati sul campo. Voglio ringraziare il prefetto e il questore di Ferrara per aver dato corpo a un intervento di questa portata. È stato un lavoro capillare, che ha toccato le aree più sensibili della nostra città e gli esercizi commerciali dove nei mesi si erano concentrate le segnalazioni dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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