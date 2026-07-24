Il Parco dei Rimbocchi si è classificato come il “Luogo del Cuore” FAI più votato e amato in Umbria quest’estate. L’area verde di Perugia, da tempo in condizioni di degrado, ha ricevuto un grande numero di preferenze. Le votazioni sono state chiuse e i risultati ufficiali sono stati comunicati. Non sono stati annunciati interventi immediati o piani di recupero ufficiali. La decisione finale sulle azioni da intraprendere spetta alle autorità competenti.

Il Parco dei Rimbocchi è il “Luogo del Cuore” Fai più votato e amato dell’estate in Umbria. L’area verde perugina, da tempo in condizioni di degrado e adesso al centro di un progetto di rilancio, è infatti al primo posto della classifica provvisoria umbra del censimento che il Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano organizza per la 13esima edizione con Intesa Sanpaolo, con l’obiettivo di riscoprire paesaggi e monumenti poco conosciuti, lontani dalla ribalta e per questo più autentici e sorprendenti. Il Parco dei Rimbocchi ha ottenuto finora 3234 voti che gli valgono anche il 14° posto nella classifica nazionale. A seguire, nella classica umbra,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Parco dei Rimbocchi. Boom di voti per il rilancio

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