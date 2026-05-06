Parco Archeologico di Ostia Antica boom di visitatori durante il ponte

Tra il 25 aprile e il 1° maggio, i musei, i parchi archeologici e i siti culturali statali hanno registrato circa 1,4 milioni di visitatori. Nel Parco Archeologico di Ostia Antica si è verificato un aumento consistente di presenze rispetto ai periodi precedenti. La cifra rappresenta un incremento significativo rispetto agli anni passati, segnalando un ritorno di interesse verso le attrazioni culturali durante i ponti primaverili.

Ostia, 6 maggio 2026 – Quasi 1,4 milioni di visitatori nei musei, nei parchi archeologici e nei siti culturali statali tra il ponte del 25 aprile e quello del 1° maggio. A comunicarlo è il Ministero della Cultura, che in una nota parla di una «straordinaria partecipazione nei luoghi della cultura statali» su tutto il territorio nazionale. Secondo il Mic, il risultato conferma come i weekend festivi rappresentino un’occasione importante per l’accesso al patrimonio culturale, anche grazie alle aperture straordinarie e alle iniziative promosse su scala nazionale. Il Ministero sottolinea inoltre “il forte interesse per l’offerta culturale italiana» e l’efficacia delle iniziative di valorizzazione e promozione”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Temi più discussi: Parco Archeologico di Ostia Antica, al via un mese di iniziative tra cultura e spettacolo; Musei, quasi 1,4 milioni di ingressi nei fine settimana del 25 aprile e 1° maggio; Musei gratis e aperture straordinarie 1 e 3 maggio. Tutte le mostre in programma; Ostia tra natura e archeologia: corso bici a Castel Fusano e visite gratuite a Ostia Antica.

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