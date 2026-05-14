Parco del Seminario Marenghi incontra il Comitato di Quartiere | Serve un piano di rilancio
Il candidato sindaco della coalizione di centrodestra ha avuto un incontro con il Comitato di Quartiere “Amici dei Quartieri” nel Parco del Seminario. La riunione è avvenuta ieri e ha visto la partecipazione del presidente del comitato, Teresa Rinaldi. Durante l'incontro, si è parlato della necessità di sviluppare un piano di rilancio per l'area. Questo incontro fa parte di un percorso di ascolto e confronto sul territorio portato avanti dal candidato.
Continua il percorso di ascolto e confronto sul territorio del candidato sindaco della coalizione di centrodestra Gherardo Maria Marenghi che ieri ha incontrato il Comitato di Quartiere “Amici dei Quartieri”, presieduto da Teresa Rinaldi. L’incontro, svoltosi in via Valerio Laspro presso la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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