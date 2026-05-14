Parco del Seminario Marenghi incontra il Comitato di Quartiere | Serve un piano di rilancio

Il candidato sindaco della coalizione di centrodestra ha avuto un incontro con il Comitato di Quartiere “Amici dei Quartieri” nel Parco del Seminario. La riunione è avvenuta ieri e ha visto la partecipazione del presidente del comitato, Teresa Rinaldi. Durante l'incontro, si è parlato della necessità di sviluppare un piano di rilancio per l'area. Questo incontro fa parte di un percorso di ascolto e confronto sul territorio portato avanti dal candidato.

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