Un’area di circa 7.000 metri quadri dedicata a feste è stata scoperta nel quartiere San Fruttuoso. All’interno sono state trovate due piscine e una cucina professionale. L’area era stata allestita e pubblicizzata da un cittadino sudamericano attraverso TikTok, anche se si tratta di un’attività non autorizzata.

Un’area feste da quasi 7mila metri quadri. Una cucina professionale. Addirittura due piscine. Un paradiso del divertimento. quello che aveva allestito (da anni) un sudamericano al quartiere San Fruttuoso, pubblicizzandone l’attività anche su TikTok. Peccato però che fosse tutto abusivo e clandestino. Con un gran business cospicuo e decine di clienti rimasti ora “all’asciutto“. Sconcertante scoperta nei giorni scorsi degli agenti della polizia locale (Ufficio Tutela Ambiente e Paesaggio e Ufficio Tutela del Consumatore) che, insieme ad Ats, vigili del fuoco e polizia di Stato, hanno posto sotto sequestro un’intera area, abbastanza isolata, nel quartiere San Fruttuoso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il paradiso abusivo delle feste. Scoperta area con piscine e cucina

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