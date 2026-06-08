Passoscuro sgomberato accampamento abusivo nell’area delle dune

Lunedì è stato sgomberato un accampamento abusivo vicino alle dune di Passoscuro. L’area, di valore naturalistico e soggetta a tutela ambientale, è stata liberata da strutture improvvisate e materiali abbandonati. L’intervento è stato effettuato dalle autorità competenti, senza segnalare incidenti o resistenze. Nessun altro dettaglio sulle persone coinvolte o sui tempi dell’operazione è stato comunicato.

Passoscuro, 8 giugno 2026 – Sgomberato un accampamento abusivo in prossimità delle dune di Passoscuro, area di particolare pregio naturalistico e sottoposta a tutela ambientale. L’intervento è stato effettuato all’altezza di via Stintino, con l’obiettivo di ripristinare condizioni di legalità, decoro e sicurezza in una zona sensibile del litorale di Fiumicino. L’operazione è stata eseguita grazie all’azione congiunta della Polizia Locale di Fiumicino e dell’ Arma dei Carabinieri, che hanno operato nell’area interessata dall’occupazione abusiva. Bonificati anche i rifiuti abbandonati. Contestualmente allo sgombero, è stata svolta anche un’attività di pulizia e bonifica dei rifiuti abbandonati lungo la strada che conduce alle dune. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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