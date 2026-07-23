La polizia locale di Monza ha sequestrato un’area di 7.000 metri quadrati nel quartiere San Fruttuoso. L’area, pubblicizzata su TikTok come spazio con piscine, giochi e cucina attrezzata, risultava abusiva. Durante un'ispezione, gli agenti hanno riscontrato che la struttura non aveva le autorizzazioni necessarie. L’intera area è stata posta sotto sequestro.

Monza, 23 luglio 2026 – La polizia locale di Monza ha posto sotto sequestro un'intera area nel quartiere San Fruttuoso. Gli agenti, nel corso del sopralluogo, hanno scoperto un’attività abusiva di somministrazione di alimenti e bevande: all'interno dello spazio, infatti, era stata allestita una cucina professionale completa di attrezzature, tavoli e capanni. Sul posto alimenti e bevande destinati alla somministrazione e ulteriori strutture funzionali allo svolgimento di eventi e feste aperte al pubblico, che non erano state autorizzate. L’allestimento senza i titoli necessari. L'area, su una superficie di 6.900 metri quadri, è risultata... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - San Fruttuoso, pubblicizza su TikTok un’area feste con piscine, giochi e cucina attrezzata da 7mila metri. Ma è tutto abusivo

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