Il papà multato perché aveva il figlio sul tubo della bici lo sfogo contro i vigili con foto sui social poi rimossa | Non stavo correndo

Da open.online 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un padre di tre figli è stato multato dalla polizia locale mentre portava il figlio di sei anni sul tubo della bici. L’uomo ha poi pubblicato sui social uno sfogo contro i vigili, accompagnato da una foto, che successivamente ha rimosso. Secondo quanto riferito, l’uomo ha affermato di non essere andato di corsa al momento del controllo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un padre di tre figli è stato fermato e sanzionato dalla polizia locale di Castelfranco Veneto mentre accompagnava il figlio più piccolo, sei anni, al centro estivo. Il bambino era seduto sul tubo della bicicletta, e per gli agenti questo è bastato per far partire una multa da 27 euro, come riporta Il Gazzettino. L’uomo indicato come Riccardo ha raccontato l’episodio sui social pubblicando anche una foto dei due vigili intenti a compilare il verbale, scatenando un putiferio di commenti.Il post, diventato virale nel giro di poche ore, sia stato poi rimosso dalla pagina che lo ospitava. La versione del padre: «Non stavo correndo». Nel post che ha fatto discutere, l’uomo scrive: «Ho portato uno dei miei tre figli al centro estivo. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Papa.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ABBIAMO APERTO LA TOMBA DI UN CONTADINO MILITARE!! - by Charlotte M.

Video ABBIAMO APERTO LA TOMBA DI UN CONTADINO MILITARE!! - by Charlotte M.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Treviso, multato perché porta il figlio sul tubo della bicicletta: lo sfogo del papà scatena la polemica social

Papà porta il figlio ai centri estivi sulla canna della bicicletta, fermato e multato dai vigili. La foto sul web e lo sfogo: «Vergognoso»Un uomo è stato multato di 27 euro dai vigili mentre portava il figlio di sei anni ai centri estivi, facendolo sedere sulla canna della bicicletta.

Temi più discussi: Porta il figlio sulla canna della bici e viene multato: scoppia la polemica, il papà: Una vergogna; Papà porta il figlio al centro estivo sulla canna della bicicletta, fermato e multato dai vigili. Foto sui social e sfogo: Vergognoso; Bimbo seduto sul tubo della bici: il papà multato protesta sui social e scatena un vespaio; Porta il bimbo al centro estivo sulla canna della bici: papà fermato e multato.

il papà multato perchéPorta il figlio sulla canna della bici e viene multato: scoppia la polemica, il papà: Una vergognaIl padre stava accompagnando il bambino a un centro estivo: ?Ci sono altre priorità di sicurezza nella nostra città. ?La replica della sindaca: Ogni situazione va valutata sulla base dei fatti e no ... msn.com

Papà porta il figlio al centro estivo sulla canna della bicicletta, fermato e multato dai vigili. Foto sui social e sfogo: VergognosoCASTELFRANCO - Accompagna il figlio di sei anni al centro estivo facendolo sedere sul tubo della bicicletta, viene fermato e sanzionato dalla polizia locale: 27 euro di multa. La ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web