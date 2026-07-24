Il papà multato perché aveva il figlio sul tubo della bici lo sfogo contro i vigili con foto sui social poi rimossa | Non stavo correndo

Un padre di tre figli è stato multato dalla polizia locale mentre portava il figlio di sei anni sul tubo della bici. L’uomo ha poi pubblicato sui social uno sfogo contro i vigili, accompagnato da una foto, che successivamente ha rimosso. Secondo quanto riferito, l’uomo ha affermato di non essere andato di corsa al momento del controllo.

Un padre di tre figli è stato fermato e sanzionato dalla polizia locale di Castelfranco Veneto mentre accompagnava il figlio più piccolo, sei anni, al centro estivo. Il bambino era seduto sul tubo della bicicletta, e per gli agenti questo è bastato per far partire una multa da 27 euro, come riporta Il Gazzettino. L’uomo indicato come Riccardo ha raccontato l’episodio sui social pubblicando anche una foto dei due vigili intenti a compilare il verbale, scatenando un putiferio di commenti.Il post, diventato virale nel giro di poche ore, sia stato poi rimosso dalla pagina che lo ospitava. La versione del padre: «Non stavo correndo». Nel post che ha fatto discutere, l’uomo scrive: «Ho portato uno dei miei tre figli al centro estivo. 🔗 Leggi su Open.online

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