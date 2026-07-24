Il Papa in visita a Rimini il 22 agosto come partecipare alla messa | le regole

Rimini, 24 luglio 2026 – Tra poco meno di un mese Papa Leone XIV sarà in visita a Rimini e alla sua Diocesi. La città romagnola si sta preparando al grande evento, che si terrà sabato 22 agosto, e che non coinvolgerà solo la comunità ecclesiale, ma l'intero territorio. Il desiderio espresso dal vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, è che la visita del Santo Padre possa diventare "un'occasione di incontro, di fede e di rinnovata comunione". Come partecipare alla Messa . Il momento centrale della giornata sarà la celebrazione della Messa presieduta dal Santo Padre in piazza Boscovich. Per partecipare è necessario avere un pass da richiedere presso la propria parrocchia o aggregazione di riferimento; in alternativa è possibile richiederlo per l'accesso nei settori in spiaggia compilando il modulo online. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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