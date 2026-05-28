San Marino, 28 maggio 2026 - Sarà una giornata importante quella di sabato 22 agosto: Papa Leone XIV sarà protagonista di una doppia visita pastorale tra la Repubblica di San Marino e la città di Rimini, ben 45 anni dopo Wojtyla. La Prefettura della Casa Pontificia, tramite un comunicato diffuso nel bollettino vaticano, ha ufficializzato la tappa al Titano: il Pontefice, "accogliendo l'invito degli allora Capitani Reggenti S.E. Matteo Rossi e S.E. Lorenzo Bugli, si recherà in Visita pastorale nella Repubblica di San Marino nella mattinata di sabato 22 agosto", recita la nota pontificia. Un momento storico per la più antica Repubblica del mondo, che si prepara a ricevere l'abbraccio del Santo Padre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Papa anche a San Marino il 22 agosto, poi sarà a Rimini (45 anni dopo Wojtyla)

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