Il Papa anche a San Marino il 22 agosto poi sarà a Rimini 45 anni dopo Wojtyla

Da ilrestodelcarlino.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Papa visiterà San Marino e Rimini il 22 agosto, con una doppia visita pastorale. La visita a Rimini avviene a distanza di 45 anni da quella di Papa Wojtyla.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

San Marino, 28 maggio 2026 - Sarà una giornata importante quella di sabato 22 agosto:  Papa Leone XIV  sarà protagonista di una doppia visita pastorale tra la Repubblica di San Marino e la città di Rimini, ben 45 anni dopo Wojtyla. La Prefettura della Casa Pontificia, tramite un comunicato diffuso nel bollettino vaticano, ha ufficializzato la tappa al Titano: il Pontefice, "accogliendo l'invito degli allora Capitani Reggenti S.E. Matteo Rossi e S.E. Lorenzo Bugli, si recherà in Visita pastorale nella Repubblica di San Marino nella mattinata di sabato 22 agosto", recita la nota pontificia. Un momento storico per la più antica Repubblica del mondo, che si prepara a ricevere l'abbraccio del Santo Padre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il papa anche a san marino il 22 agosto poi sar224 a rimini 45 anni dopo wojtyla
© Ilrestodelcarlino.it - Il Papa anche a San Marino il 22 agosto, poi sarà a Rimini (45 anni dopo Wojtyla)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

20 Most Expensive Car In WORLD History

Video ??? 20 Most Expensive Car In WORLD History

Notizie e thread social correlati

Visita del Papa a Rimini (a 45 anni da Wojtyla): il 22 agosto messa sul porto dopo il MeetingIl prossimo 22 agosto, a 45 anni dalla visita di un papa precedente, si terrà a Rimini un evento che prevede una visita al Meeting e una messa nel...

Rimini, il ritorno del Papa: dopo 45 anni torna la messa sul mareIl prossimo 22 agosto 2026 si terrà una messa sul lungomare di Rimini, celebrata da un Papa.

Temi più discussi: Kimi Antonelli, il padre lo celebra con Bravo topo. E San Marino lo aspetta tra padel e bowling; Lino Zani, l'uomo che ha sciato con il Papa Wojty?a, si racconta; Giornata Nazionale Villa del Cardinale - ADSI; I piccoli Stati d’Europa in pista per costruire la pace.

san marino il papa anche aIl papa farà tappa anche a San Marino il prossimo 22 agostoSabato 22 agosto alla visita del Santo Padre Leone XIV a Rimini, si aggiunge una nuova tappa, quella nella Repubblica di San Marino. Come informa la Prefettura della Casa pontificia, accogliendo l’inv ... msn.com

san marino il papa anche aPapa Leone XIV in visita a San Marino-Montefeltro il 22 agostoLa Diocesi accoglie con gioia e gratitudine l’annuncio del viaggio apostolico: il vescovo Beneventi parla di dono immenso ... altarimini.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web