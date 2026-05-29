Papa Leone a San Marino il 22 agosto La visita di un pontefice dopo 15 anni
Il 22 agosto un Papa visiterà San Marino per la prima volta in 15 anni. La precedente visita papale nello Stato risale all’epoca di Leone XIV, durante una visita nella diocesi di Rimini e al Meeting. La visita di quest’anno rappresenta un evento raro, considerando il lungo intervallo tra due presenze pontificie nello Stato. La data è stata confermata senza ulteriori dettagli sul programma o sui partecipanti.
Quindici anni dopo l’ultima visita di un Papa, Leone XIV, nell’ambito della sua visita nella diocesi di Rimini e al Meeting, si recherà anche nello Stato di San Marino il prossimo 22 agosto. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Papa Leone a San Marino il 22 agosto. La visita di un pontefice dopo 15 anni
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