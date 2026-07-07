Gli agenti della Guardia di Finanza a Napoli hanno arrestato un uomo di nazionalità lituana e sequestrato 113 chilogrammi di cocaina. La droga era nascosta in un doppiofondo di un’autocisterna. L’arresto è avvenuto durante un controllo sul veicolo, che trasportava la sostanza stupefacente occultata nelle intercapedini.

È di un arresto e 113 chilogrammi di cocaina sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Napoli. Un cittadino lituano è stato fermato mentre trasportava la droga, occultata in un doppiofondo di un’autocisterna, con l’accusa di traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il carico, destinato alle piazze di spaccio partenopee, avrebbe potuto fruttare circa 7 milioni di euro. Il sequestro sulla SS 162: la scoperta della cocaina Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione si è svolta nei pressi dell’uscita del Centro Direzionale del capoluogo partenopeo, lungo la SS 162. I... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Napoli, così gli agenti hanno scovato 113 kg di cocaina nelle intercapedini di un'autocisterna: un arresto

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