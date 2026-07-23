Un video mostra Abderrahim Fakir sdraiato a terra con i piedi appoggiati su un muretto, vicino alle scale che portano all’area parcheggio di via Italo Svevo, dove si è verificata una tragedia. Nel filmato, vengono ripresi trenta minuti di momenti di panico. Gli agenti coinvolti sono attualmente sottoposti a indagine.

È sdraiato per terra Abderrahim Fakir. I piedi poggiati su un muretto. Le scarpe abbandonate nello spiazzo, vicino alle scale che portano all'area parcheggio di via Italo Svevo, dove pochi minuti dopo si sarebbe consumata la tragedia. Il 42enne grida, farfuglia, si porta le mani alla testa. Dice «Ammazzami». Le immagini di domenica mattina, mostrate dal Tg di La7 sono quelle girate da uno dei tanti residenti che hanno assistito a tutta la sequenza che ha portato il 42enne alla morte. I poliziotti sono lontani, non vengono ripresi, si sente la loro radio e uno degli agenti che, a distanza, gli dice: «Devi stare calmo». Fakir risponde: «Non sto zitto». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Fakir, in un nuovo video i trenta minuti di panico. E gli agenti ora sono «sottoposti a indagine»

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Humillaron una campesina sin saber que era millonaria

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