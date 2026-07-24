2026-07-24 12:48:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Newcastle ha confermato la firma di Aladji Bamba dal Monaco per una cifra che si aggira intorno ai 34 milioni di sterline. Il ventenne ha collezionato solo 25 presenze da senior, ma ciò non ha impedito al club di Tyneside di spendere molto sul suo potenziale. Bamba, che indosserà la maglia numero otto lasciata libera da Sandro Tonali dopo il suo trasferimento al Tottenham, ha dichiarato al sito ufficiale del club: “Sono molto felice di essere qui, è una nuova sfida e non vedo l’ora di iniziare. Ero molto emozionato quando ho saputo che il Newcastle era interessato a ingaggiarmi”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Newcastle ingaggia Bamba ma giocherà insieme al bersaglio dell’Arsenal Bruno Guimaraes?

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