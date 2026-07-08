Bruno Guimarães ha comunicato alla dirigenza del Newcastle la sua intenzione di trasferirsi all’Arsenal. Nonostante la preferenza del giocatore, il club inglese non ha ancora accettato la cessione. La notizia è stata riportata da un giornalista di The Athletic, che ha evidenziato come il brasiliano, reduce dal Mondiale, abbia espresso chiaramente la sua scelta. La trattativa tra le due squadre non è ancora conclusa.

Bruno Guimarães spinge per l’Arsenal: il brasiliano ha scelto, ma il Newcastle resta ancora irremovibile. Secondo quanto riportato da David Ornstein di The Athletic, Bruno Guimarães – reduce dal Mondiale disputato con il Brasile – ha comunicato alla dirigenza del Newcastle la volontà di trasferirsi all’ Arsenal. Una posizione chiara, che apre a un possibile scenario di mercato di primissimo piano in Premier League. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno I Gunners sono pronti a spingersi fino a un’offerta da 60 milioni di sterline per il centrocampista, segnale di quanto il brasiliano sia considerato centrale nel progetto tecnico di Mikel Arteta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bruno Guimaraes avvisa il Newcastle: la sua scelta è l’Arsenal

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IF BRUNO GUIMARAES JOIN ARSENAL...NEWCASTLE ARE COOKED!

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