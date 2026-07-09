Bruno Guimaraes ha comunicato al Newcastle la volontà di trasferirsi all’Arsenal durante la prossima finestra di mercato estiva. La notizia, riportata dall’Athletic e confermata da fonti vicine al giocatore, sottolinea la sua intenzione di cambiare squadra. Nessun dettaglio sui termini economici o sulla durata del contratto, ma la decisione di lasciare il club attuale è stata esplicitamente condivisa con i dirigenti.

2026-07-08 19:29:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Bruno Guimaraes ha informato il Newcastle del suo desiderio di lasciare il club e unirsi all’Arsenal quest’estate, secondo l’Athletic. I campioni della Premier League stanno intensificando la ricerca del centrocampista brasiliano e si ritiene siano disposti a pagare fino a 60 milioni di sterline per il 28enne. L’Arsenal aveva rifiutato un’offerta verbale di valore inferiore a quella cifra all’inizio dell’estate e ora sta valutando la prossima mossa mentre cerca di rafforzare le opzioni a centrocampo di Mikel Arteta. Il Newcastle finora ha sostenuto di non voler cedere il Guimaraes e non c’è stato alcun contatto formale tra i due club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Bruno Guimaraes informa il Newcastle del desiderio di unirsi all’Arsenal quest’estate

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Bruno Guimaraes informs Newcastle United of wish to leave & join Arsenal

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