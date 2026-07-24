Il Newcastle ha concluso un accordo con il Monaco per il trasferimento di Aladji Bamba. Il contratto, firmato recentemente, ha un valore di 41,5 milioni di euro e durerà fino al 2026. Il giovane attaccante, classe 2004, si trasferisce in Premier League dopo aver giocato con il club francese. La notizia è stata annunciata attraverso il sito Transfermarketweb.

2026-07-23 15:49:00 Notizia caldissima di calciomercato. Una vera e propria bomba è infatti stata pubblicata poco fa sul web: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Il Newcastle United è vicino all’acquisto di uno dei giovani talenti più brillanti del calcio francese. Secondo L’Équipe, il club della Premier League ha raggiunto un accordo con l’AS Monaco per Aladji Bamba il 20enne centrocampista e nazionale Under 20 della Francia. La mossa è stata una sorta di sorpresa. Ci si aspettava che Bamba rimanesse con la prima squadra del Monaco in questa stagione, in particolare con giocatori del calibro di Maghnes Akliouche, Folarin Balogun e Lamine Camara che attiravano tutti un forte interesse nel mercato dei trasferimenti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Newcastle ha firmato un contratto da 41,5 milioni di euro per il giovane del Monaco Aladji Bamba

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OPERAZIONE CONCLUSA Aladji Bamba sarà un nuovo giocatore del Newcastle! Nelle casse del Monaco andranno 41 milioni di euro, bonus inclusi, e il 15% sulla futura rivendita del centrocampista 20enne. @FabriceHawkins x.com