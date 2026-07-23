Newcastle scatenato è fatta per Aladji Bamba dal Monaco | affare da 41 milioni di euro!

Il Newcastle ha ufficializzato l'acquisto di Aladji Bamba dal Monaco per 41 milioni di euro. La trattativa si è conclusa con successo e il trasferimento è stato confermato. Il club ha investito una cifra significativa per rinforzare la rosa, segnando un passo importante nel mercato in corso. L'operazione riguarda un giovane calciatore, con il club che punta a rafforzare la propria squadra sia per questa stagione che per il futuro.

Newcastle ha chiuso per Aladji Bamba dal Monaco: operazione da 41 milioni di euro per il colpo dei Magpies. Il Newcastle mette a segno un altro importantissimo colpo di mercato per il presente e in prospettiva, confermando le enormi ambizioni della propria proprietà. Il club bianconero ha infatti raggiunto l’accordo totale con il Monaco per il trasferimento a titolo definitivo di Aladji Bamba. L’operazione si è sbloccata nelle ultime ore e il giovane talento è pronto a compiere il grande salto nel campionato di Premier League. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Cifre e dettagli dell’intesa: operazione da 41 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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