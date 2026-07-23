Il Newcastle riempie il vuoto chiave concordando un accordo da 35 milioni di sterline per il centrocampista del Monaco Bamba
Il Newcastle United ha firmato un accordo da 35 milioni di sterline per acquistare il centrocampista del Monaco Aladji Bamba. La trattativa è stata definita e l’operazione si è conclusa con successo. Bamba si trasferirà alla squadra inglese, che ha così rinforzato il reparto di centrocampo. La notizia è stata confermata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui tempi di firma o sulla durata del contratto.
2026-07-23 12:58:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Newcastle United ha raggiunto un accordo per ingaggiare il centrocampista Aladji Bamba dal Monaco. Secondo diversi rapporti, Bamba si sta recando a Tyneside per una visita medica dopo che è stato raggiunto un accordo su un pacchetto da 41 milioni di euro (35 milioni di sterline). Il Newcastle pagherà una cifra iniziale di 30 milioni di sterline, mentre il resto arriverà sotto forma di aggiunte. Il ventenne è destinato a diventare il quarto acquisto del Newcastle in quella che è stata un’altra estate difficile per i Magpies. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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