il newcastle riempie il vuoto chiave concordando un accordo da 35 milioni di sterline per il centrocampista del monaco bamba

Notizia in breve

Il Newcastle United ha firmato un accordo da 35 milioni di sterline per acquistare il centrocampista del Monaco Aladji Bamba. La trattativa è stata definita e l’operazione si è conclusa con successo. Bamba si trasferirà alla squadra inglese, che ha così rinforzato il reparto di centrocampo. La notizia è stata confermata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui tempi di firma o sulla durata del contratto.