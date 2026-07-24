Il Napoli tiene duro con De Bruyne | Ha un contratto non deve decidere se restare o andare via

Il club ha dichiarato che il giocatore ha un contratto in corso e che non può decidere di andarsene. La squadra ha ribadito che la decisione di lasciare o restare spetta esclusivamente alle clausole contrattuali stabilite. Non ci sono state dichiarazioni su eventuali trattative o richieste di trasferimento. La posizione ufficiale è che il contratto attuale deve essere rispettato e che non ci sono ulteriori commenti pubblici in merito.

2026-07-23 19:10:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Lui direttore sportivo o di Napoli, Giovanni Manna ha assicurato che il belga Kevin de Bruyne “non devi prendere alcuna decisione” sulla sua continuità nel club, da quando siamo ancora mantiene il contratto con l’entità partenopea, che dovrà decidere sulla sua eventuale partenza. “De Bruyne non deve prendere alcuna decisione. De Bruyne ha aderito a questo progetto l’anno scorso e ha firmato per due anni più un anno facoltativo. L’anno scorso è rimasto ferito. Finché non si ferì, fu utile alla causa. Non vedo questa necessità di continuare a dire che decidono i giocatori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Napoli, ecco De Bruyne: contro il Milan una notte che può pesare

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