Il Napoli sta per cedere altri due giovani al Genoa, Obaretin e Garofalo. Uno sarà trasferito in prestito, l’altro a titolo definitivo. Dopo le cessioni di Zerbin e Hasa al Frosinone, si sta finalizzando una doppia operazione tra le due squadre. Le trattative sono in fase avanzata, ma ancora non sono stati annunciati i dettagli ufficiali. Nessuna comunicazione è stata rilasciata al momento dalle società coinvolte.

Dopo Zerbin e Hasa a titolo definitivo al Frosinone, ecco Obaretin e Garofalo al Genoa. Il Napoli ed il Genoa lavorano per una doppia operazione che porterebbe due calciatori al Grifone. Come riferito da Gianluca Di Marzio, in queste ore i due club stanno lavorando “ per provare a chiudere una doppia operazione in rossoblù: Obaretin in prestito con diritto di riscatto intorno ai 2,5 milioni di euro e Garofalo a titolo definitivo “. Obaretin è un difensore centrale classe 2003, attualmente in ritiro a Dimaro ed aggregato da Max Allegri alla prima squadra. Nella scorsa stagione 29 le gare disputate con la maglia dell’Empoli in Serie B con un assist a corredo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Napoli sta per cederne altri due: Obaretin e Garofalo al Genoa (uno in prestito, uno a titolo definitivo)

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