Giovanili Inter due nuove cessioni! Prestito in Serie C per Apsits Via a titolo definitivo Nenna

Due giovani calciatori delle giovanili dell'Inter sono stati ceduti. Apsits, portiere lituano classe 2006, è stato trasferito in prestito in Serie C. Nenna, difensore italiano classe 2007, è stato ceduto a titolo definitivo. Entrambi i trasferimenti riguardano le squadre di categoria inferiore e sono stati ufficializzati recentemente. Non sono stati comunicati dettagli sui termini dei trasferimenti o sulle motivazioni delle decisioni.

di Paolo Moramarco Giovanili Inter, due nuove cessioni! Prestito in Serie C per Apsits, portiere lituano classe 2006 e cessione di Nenna, difensore italiano classe 2007. L’ Inter continua a muoversi sul mercato in uscita per il proprio settore giovanile. Il club nerazzurro ha ceduto Roberts Apsits, portiere lettone classe 2006, in prestito al Campobasso per la stagione 202627. Apsits, arrivato recentemente dall’esperienza con la Virtus Francavilla, si unirà al club molisano con l’obiettivo di accumulare continuità e esperienza nel calcio professionistico. Campobasso, fiducia nel giovane lettone. Il Campobasso FC ha annunciato l’ufficialità sottolineando il valore del giocatore: « Classe 2006, nazionale lettone, 198 centimetri di talento e personalità, Apsits è considerato uno dei profili più interessanti della sua generazione ». 🔗 Leggi su Internews24.com

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Ciao a tutti! Non so se tra di voi ci sono degli allenatori di settori giovanili, io personalmente sono preparatore portieri del settore giovanile di una squadra professionistica. Scrivo questo messaggio perché mi piacerebbe discutere delle principali problematiche reddit