Un calciatore del Napoli si avvicina al trasferimento a titolo definitivo al Frosinone. La cessione fa parte di una serie di operazioni di mercato avviate, con molte trattative di cessione e prestiti in corso. La società sta portando avanti le cessioni per ridurre la rosa e gestire meglio le risorse. La trattativa tra le parti è in fase avanzata, con l’accordo che si avvicina alla conclusione.

Evidentemente il lavoro di Manna sta portando i suoi frutti: tante le cessioni che devono essere portate a termine e prestiti e prestiti vari non sono più tanto tollerabili. Proprio per questo, ecco che finalmente potrebbe arrivare una cessione a titolo definitivo: quella di Alessio Zerbin. Zerbin, pronto l’addio al Napoli. A riportare i dettagli dell’affare è Stefano Martini, giornalista di TuttoFrosinone a Radio Tutto Napoli: “Da quanto mi risulta, la volontà del giocatore è quella di tornare al Frosinone, nonostante siano arrivate anche altre offerte. Questa sua decisione sta spingendo i due club a trovare l’intesa definitiva sulla valutazione del cartellino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, Zerbin verso il Frosinone: operazione a titolo definitivo

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