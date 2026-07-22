Il Frosinone sta cercando di rinforzarsi con un attaccante del Napoli, dopo aver già acquistato Zerbin e Hasa. L’obiettivo è Walid Cheddira, che in passato ha già giocato con il club nella stagione 2023-24 in Serie A. Il giocatore, che era vicino al Verona, potrebbe tornare in questa squadra. La trattativa è in corso, ma ancora nessuna ufficializzazione è stata annunciata.

Il Frosinone, dopo Zerbin e Hasa, punta anche a un altro giocatore del Napoli, ovvero Walid Cheddira. L’attaccante, che era vicino al Verona, ora potrebbe riapprodare nel club in cui ha già giocato nella stagione 2023-24, in Serie A. Frosinone su Cheddira. Come riportato da Gianluca Di Marzio: Tra il presidente del Napoli e quello del club ciociaro ci sarebbe stato un contatto per valutare la situazione del giocatore, che conosce già molto bene l’ambiente giallazzurro. Per Cheddira, come detto, sarebbe un ritorno: segnò 7 gol in 35 presenze nella stagione 2023-24. Si aggiungerebbe ad Hasa e Zerbin, promessi sposi del club; la concorrenza per l’attaccante marocchino, però, non manca, perché dalla Serie B c’è un forte interesse del Verona e del Padova. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Frosinone punta al tris dal Napoli: dopo Zerbin e Hasa, vuole Cheddira

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