L’FMI avverte che la crisi nel Golfo e la guerra in Iran stanno influendo sull’economia italiana, causando un aumento dell’inflazione. Se il governo interviene, deve adottare misure temporanee e specifiche per aiutare le fasce più vulnerabili. Il rapporto sottolinea che le azioni devono essere mirate e di breve durata, senza prevedere interventi a lungo termine. La situazione economica italiana è influenzata dall’instabilità internazionale, con effetti immediati sui prezzi e sui redditi delle famiglie.

Washington - La guerra in Iran ha un impatto negativo sull’economia italiana e farà aumentare l’inflazione, ma se il governo deciderà di intervenire per cercare di mitigarne gli effetti, dovrà farlo con misure temporanee e mirate alle persone più vulnerabili. E’ la sollecitazione del Fondo Monetario Internazionale, che ieri ha pubblicato il rapporto sulle consultazioni Articolo IV avute con Roma. Il documento nota che il debito pubblico è stato ridotto, ma resta troppo elevato, quindi non ci sono le risorse per operazioni a tappeto. Secondo le stime dell’Fmi, l'economia italiana continuerà a crescere a ritmi moderati. Il Pil è salito dello 0,5% nel 2025, in parte grazie ai "continui investimenti previsti dal Pnrr". 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Il monito dell’Fmi all’Italia: misure mirate e temporanee contro gli effetti della crisi del Golfo

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